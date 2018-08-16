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12:55, 16 августа 2018 204
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Житель Милославского района продал соседу краденные фляги, чтобы купить алкоголь 1

Житель Милославского района продал соседу краденные фляги, чтобы купить алкоголь

Житель Милославского района продал соседу фляги, чтобы купить алкоголь. Инцидент произошел в ноябре 2017 года, пишет издательство «Пресса».

Известно, что мужчина выпивал у себя дома и захотел купить еще спиртного, но деньги закончились. Тогда он взломал замок на сарае своей соседки и украл оттуда две 40-литровые алюминиевые фляги, которые продал соседу за 400 рублей.

На этот момент злоумышленник уже имел две судимости. Более того, прошел только месяц после его условно-досрочного освобождения.

С учетом этого суд приговорил его к одному году и одному месяцу заключения в колонии строгого режима.


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