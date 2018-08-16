В Рязани прекратили дело о гибели задавленного аттракционом сотрудника «Фанки Тауна»

В Рязани прекратили дело о гибели задавленного аттракционом сотрудника развлекательного центра «Фанки Таун» в ТРЦ «Премьер». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
По делу проходила сотрудница, которая допустила, что погибший молодой человек работал на аттракционе без стажировки на рабочем месте. Ее обвиняли в причинении смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).
Во время следствия женщина признала вину, раскаялась и выплатила компенсацию родственникам погибшего сотрудника. В результате дело закрыли в связи с примирением сторон.
Напомним, трагедия