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17:14, 16 августа 2018 277
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В Рязани прекратили дело о гибели задавленного аттракционом сотрудника «Фанки Тауна»

В Рязани прекратили дело о гибели задавленного аттракционом сотрудника «Фанки Тауна»

В Рязани прекратили дело о гибели задавленного аттракционом сотрудника развлекательного центра «Фанки Таун» в ТРЦ «Премьер». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По делу проходила сотрудница, которая допустила, что погибший молодой человек работал на аттракционе без стажировки на рабочем месте. Ее обвиняли в причинении смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).

Во время следствия женщина признала вину, раскаялась и выплатила компенсацию родственникам погибшего сотрудника. В результате дело закрыли в связи с примирением сторон.

Напомним, трагедия произошла 16 июля 2017 года. Молодой человек погиб во время работы на аттракционе «Сальто-Коральто». Он скончался на месте, получив открытую черепномозговую травму.


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Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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