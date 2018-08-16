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16:33, 16 августа 2018 288
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Ушел из жизни один из основоположников рязанского бокса

Ушел из жизни один из основоположников рязанского бокса

Ушел из жизни один из основоположников рязанского бокса Борис Нисенбаум. Об этом сообщил сайт ТКР.

Мастер спорта, заслуженный тренер, судья республиканской категории и неоднократный победитель чемпионатов страны скончался на 82-м году жизни.

Нисенбаум занимался спортом с 12 лет в родном Киеве, а после армии переехал жить в Рязань, где продолжил тренировки. Став тренером, он преподавал в рязанском училище ВДВ, команда которого становилась чемпионом области, обладателем кубка московского военного округа и призером чемпионата ВДВ.

Фото сайта ТКР


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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