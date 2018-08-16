Ушел из жизни один из основоположников рязанского бокса Борис Нисенбаум. Об этом сообщил сайт
Мастер спорта, заслуженный тренер, судья республиканской категории и неоднократный победитель чемпионатов страны скончался на 82-м году жизни.
Нисенбаум занимался спортом с 12 лет в родном Киеве, а после армии переехал жить в Рязань, где продолжил тренировки. Став тренером, он преподавал в рязанском училище ВДВ, команда которого становилась чемпионом области, обладателем кубка московского военного округа и призером чемпионата ВДВ.
Фото сайта ТКР