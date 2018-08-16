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14:40, 16 августа 2018 1 007
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У рязанской школы заметили онаниста

У рязанской школы заметили онаниста

У рязанской школы заметили онаниста. Об этом RZN.info сообщил очевидец.

Днем в четверг, 16 августа, мужчина в возрасте около 45 лет онанировал, смотря через забор школы №17 в Горроще. Когда его заметили, мужчина испугался и убежал.


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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