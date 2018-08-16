Суд отпустил под домашний арест 18-летнюю фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову

Дорогомиловский районный суд Москвы отпустил под домашний арест 18-летнюю фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову, передает «
Позднее суд рассмотрит вопрос о смягчении меры пресечения другой фигурантке дела — 19-летней Марии Дубовик.
Напомним, девушек вместе с еще четырьмя фигурантами арестовали осенью. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ). Защита утверждает, что обвинение против активистов построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу оппозиционно настроенных молодых людей.
Накануне в Москве прошел марш в поддержку девушек.