Смоленск, Трир и Спарта. Карабасов встретился с главами древних городов

В четверг, 16 августа, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов в библиотеке имени Горького провел брифинг с участниками
В мероприятии поучаствовали министр культуры и туризма региона Виталий Попов и руководители Смоленска, Калуги, Трира (Германия) и Спарты (Греция).
Карабасов рассказал участникам брифинга о туристических проектах, которые реализуются в Рязанской области.
«Наши специалисты разрабатывают интересные туристические маршруты. Мы открываем интерактивные музеи, проводим фестивали, реализуем новые идеи во время проведения больших общегородских мероприятий», — рассказал и.о. главы администрации.
Мэр Спарты Валиотис Вангелос отметил, что «Рязань производит впечатление большого, современного города с очень богатым историческим и культурным наследием».
Представители делегаций также подтвердили намерение продолжить «взаимную дружбу» с перспективой на дальнейшее сотрудничество. Они поблагодарили правительство региона и администрацию города за «теплый прием» на Рязанской земле.