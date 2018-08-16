Следственный комитет заинтересовался ситуацией с разрушением жилья для детей-сирот в Скопинском районе

Следственный комитет начал проверку после сообщений в СМИ о разрушении в селе Вослебово Скопинского района жилья, предоставленного пять лет назад выпускникам домов-интернатов. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.
Следователям предстоит установить обстоятельства строительства жилья, ввода его в эксплуатацию и соответствия стандартам качества.
«Следователи дадут правовую оценку каждому установленному факту, а также действиям (бездействиям) соответствующих должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Напомним, жители домов, построенных пять лет назад, жаловались на невыносимые условия для нормальной жизни: высокую влажность, из-за которой разбухла вся мебель, плесень, протекающую крышу и некачественную проводку. Жительница дома рассказала активистам ОНФ, что однажды ее ребенка ударило током в ванной. К счастью, мальчик серьезно не пострадал.
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