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10:21, 16 августа 2018 218

Сеть аптек «Спрей» угостила рязанцев кислородными коктейлями

Сеть аптек «Спрей» угостила рязанцев кислородными коктейлями

На фестивале уличных музыкантов «Подбелка-2018», который прошел на улице Почтовой, работал стенд городской аптечной сети «Спрей». Здесь рязанцев и гостей города угощали кислородными коктейлями.

«Спрэй» и сейчас предлагает покупателям приобрести напиток без рекомендаций от врачей в аптеках по адресу Черновицкой, 13 и Новоселов, 21-а.

«Рязанцы могут круглогодично употреблять вкусный и полезный продукт, при этом не посещая санатории и больницы, так сказать у дома», — рассказали представители сети.

На фестивале также работала фотозона, где гости праздника могли сделать снимки, поучаствовать в конкурсе и выиграть солнцезащитный набор от Vichy, выложив фото в Instagram с хештегом #аптекаспрэй.

До 20 августа посетители «Подбелки», получившие купоны от аптечной сети, получат с их помощью 10% скидку на все товары, кроме акционных, подгузников, заменителей молока, детского питания и ЖНВЛС.


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