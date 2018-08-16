Сеть аптек «Спрей» угостила рязанцев кислородными коктейлями

На фестивале уличных музыкантов «Подбелка-2018», который прошел на улице Почтовой, работал стенд городской аптечной сети «Спрей». Здесь рязанцев и гостей города угощали кислородными коктейлями.
«Спрэй» и сейчас предлагает покупателям приобрести напиток без рекомендаций от врачей в аптеках по адресу Черновицкой, 13 и Новоселов, 21-а.
«Рязанцы могут круглогодично употреблять вкусный и полезный продукт, при этом не посещая санатории и больницы, так сказать у дома», — рассказали представители сети.
На фестивале также работала фотозона, где гости праздника могли сделать снимки, поучаствовать в конкурсе и выиграть солнцезащитный набор от Vichy, выложив фото в Instagram с хештегом #аптекаспрэй.
До 20 августа посетители «Подбелки», получившие купоны от аптечной сети, получат с их помощью 10% скидку на все товары, кроме акционных, подгузников, заменителей молока, детского питания и ЖНВЛС.