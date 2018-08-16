Рязанцы смогут увидеть сближение Луны с четырьмя планетами. Об этом сообщил
До конца августа жители Земли смогут наблюдать очередное космическое явление: Луна встретится со всеми планетами Солнечной системы, кроме Меркурия.
Россияне же увидят сближение естественного спутника лишь с Юпитером, Сатурном и Марсом.
«Над юго-западным горизонтом видны два ярких светила — это планеты Венера и Юпитер. На юге сияет Сатурн, а низко на юго-востоке — ярко-оранжевый Марс», — говорится в сообщении.
Луна уже встретилась с Венерой 14 августа. 17 августа она сблизится с Юпитером, с Сатурном — 21 августа, с Марсом — 23 августа.
Отмечается, что сближение Луны и планет можно будет наблюдать по вечерам, спустя час после захода Солнца, на всей территории России при наличии безоблачной погоды.
Напомним, ранее рязанцы