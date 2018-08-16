Рязанцы простились с выдающимся скульптором Борисом Горбуновым. Гражданская панихида прошла во дворце молодежи, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Проститься со знаменитым рязанцем пришли его родные и близкие, коллеги, представители региональных и муниципальных ведомств и органов власти, общественность.
Похоронили почетного гражданина города на Скорбященском кладбище.
Напомним, Бориса Горбунова не стало 14 августа. Выдающийся скульптор был автором главных памятников Рязани: скульптурной группы на площади Победы, памятников генералу Михаилу Скобелеву, Василию Маргелову, рязанской градоначальнице Надежде Чумаковой. Борис Горбунов жил в Рязани с 1966 года, весной он отметил 80-летие.