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10:20, 16 августа 2018 219
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Пьяный работник рязанского автосервиса угнал «десятку», которую сдали в ремонт

Пьяный работник рязанского автосервиса угнал «десятку», которую сдали в ремонт

Работник рязанского автосервиса угнал «десятку», которую сдали в ремонт. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратилась 29-летняя рязанка и сообщила, что у нее угнали автомобиль ВАЗ-2110. Выяснилось, что потерпевшая случайно узнала об угоне и «даже остановила похищенный автомобиль».

Женщина пригнала машину на ремонт в автосервис на улице Нахимова. Ночью она увидела свой автомобиль и бросилась за ним в погоню, жестами требуя остановить машину. Злоумышленник оторвался от преследования, остановился и убежал.

Выяснилось, что 24-летний работник автосервиса накануне вечером выпил и решил воспользоваться «десяткой», которую сдали на ремонт.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет тюрьмы.


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