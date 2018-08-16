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15:24, 16 августа 2018 1 363
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Появились фотографии из сгоревшего в Сасове дома

Появились фотографии из сгоревшего в Сасове дома

Появились фотографии из сгоревшего дома в Сасове Рязанской области. Снимки опубликовали в группе «Подслушано Сасово» «ВКонтакте».

Пожар в доме на улице Крупской произошел утром в четверг, 16 августа, трех человек реанимировали.

«Давайте не будем равнодушными! Поможем людям, кто чем может, не осталось ничего — ни техники, ни посуды, одним словом — ничего», — попросили о помощи в сообщении.

По информации издательства «Пресса», накануне вечером в доме был праздник, жильцы дома отмечали день рождения.

«Никто из самих жильцов и соседей не заметил начавшийся пожар до тех пор, пока дом не объяло пламя», — рассказали соседи.

Отмечается, что хозяйка дома не пострадала.

Телефон для связи: +7 (980) 562-45-07.


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