Появились фотографии из сгоревшего в Сасове дома

Появились фотографии из сгоревшего дома в Сасове Рязанской области. Снимки опубликовали в группе «
Пожар в доме на улице Крупской
«Давайте не будем равнодушными! Поможем людям, кто чем может, не осталось ничего — ни техники, ни посуды, одним словом — ничего», — попросили о помощи в сообщении.
По информации издательства «
«Никто из самих жильцов и соседей не заметил начавшийся пожар до тех пор, пока дом не объяло пламя», — рассказали соседи.
Отмечается, что хозяйка дома не пострадала.
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