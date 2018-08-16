Пенсионерка из Рыбновского района спаслась от насильника, выпрыгнув в окно

В Рыбновском районе 38-летний мужчина напал на пенсионерку в ее доме и изнасиловал. Об этом сообщил
Пьяный злоумышленник угрожал женщине убийством, но ей удалось вырваться и сообщить о произошедшем в полицию.
«Несмотря на свой преклонный возраст и телесные повреждения, она нашла в себе силы и оказала активное сопротивление мужчине, спасаясь от которого смогла выпрыгнуть из окна», — говорится в сообщении.
Суд признал жителя Рыбновского района виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.