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10:56, 16 августа 2018 819
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Пенсионерка из Рыбновского района спаслась от насильника, выпрыгнув в окно 1

Пенсионерка из Рыбновского района спаслась от насильника, выпрыгнув в окно

В Рыбновском районе 38-летний мужчина напал на пенсионерку в ее доме и изнасиловал. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Пьяный злоумышленник угрожал женщине убийством, но ей удалось вырваться и сообщить о произошедшем в полицию.

«Несмотря на свой преклонный возраст и телесные повреждения, она нашла в себе силы и оказала активное сопротивление мужчине, спасаясь от которого смогла выпрыгнуть из окна», — говорится в сообщении.

Суд признал жителя Рыбновского района виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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