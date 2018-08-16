На нескольких рязанских улицах на три дня перекрыли движение и запретили парковаться из-за проведения в городе
Рязанцев попросили не оставлять свои автомобили:
- на улице Мюнстерской от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Почтовой с 6:00 до 16:00 16 августа;
- около театра драмы на Театральной площади с 21:00 17 августа до окончания мероприятия 18 августа;
- на улицах Почтовой, Новослободской, Ленина, Театральной, Соборной (от улицы Ленина до площади Соборной) 18 августа, с 06:00 до окончания мероприятий;
- на пересечении улиц Горького и Краснорядской с 06:00 до 16:00 18 августа;
- за памятником Ленину от улицы Горького до улицы Соборной с 06:00 16 августа до 20:00 18 августа.
За памятником Ленину движение транспорта перекрыли от улицы Горького до улицы Соборной с 6:00 16 августа до 20:00 18 августа.
Также с 17:00 до 21:00 18 августа движение ограничат:
- по Театральной площади;
- на участке улицы Есенина (от пересечения с улицей Радищева до пересечения с улицей Урицкого);
- на улице Циолковского (от пересечения с Театральной площадью до пересечения с улицей Электрозаводской);
- на улице Ленина (от Театральной площади до Соборной улицы);
- на участке Соборной улицы (от улицы Ленина до Соборной площади).
Движение транспорта на проезжей части участков этих улиц будет открываться поэтапно по ходу окончания прохождения колонн участников мероприятия.
В четверг, 16 августа, с 9:00 до 16:00 со стороны улицы Ленина к зданию Рязанской областной думы обеспечат безопасный подъезд транспорта.