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8:21, 16 августа 2018 2 609
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На нескольких рязанских улицах на три дня перекрыли движение и запретили парковаться

На нескольких рязанских улицах на три дня перекрыли движение и запретили парковаться

На нескольких рязанских улицах на три дня перекрыли движение и запретили парковаться из-за проведения в городе форума древних городов. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Рязанцев попросили не оставлять свои автомобили:

  • на улице Мюнстерской от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Почтовой с 6:00 до 16:00 16 августа;
  • около театра драмы на Театральной площади с 21:00 17 августа до окончания мероприятия 18 августа;
  • на улицах Почтовой, Новослободской, Ленина, Театральной, Соборной (от улицы Ленина до площади Соборной) 18 августа, с 06:00 до окончания мероприятий;
  • на пересечении улиц Горького и Краснорядской с 06:00 до 16:00 18 августа;
  • за памятником Ленину от улицы Горького до улицы Соборной с 06:00 16 августа до 20:00 18 августа.

За памятником Ленину движение транспорта перекрыли от улицы Горького до улицы Соборной с 6:00 16 августа до 20:00 18 августа.

Также с 17:00 до 21:00 18 августа движение ограничат:

  • по Театральной площади;
  • на участке улицы Есенина (от пересечения с улицей Радищева до пересечения с улицей Урицкого);
  • на улице Циолковского (от пересечения с Театральной площадью до пересечения с улицей Электрозаводской);
  • на улице Ленина (от Театральной площади до Соборной улицы);
  • на участке Соборной улицы (от улицы Ленина до Соборной площади).

Движение транспорта на проезжей части участков этих улиц будет открываться поэтапно по ходу окончания прохождения колонн участников мероприятия.

В четверг, 16 августа, с 9:00 до 16:00 со стороны улицы Ленина к зданию Рязанской областной думы обеспечат безопасный подъезд транспорта.


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