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19:02, 16 августа 2018 82
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На Быстрецкой улице открыли новую спортивную площадку

На Быстрецкой улице открыли новую спортивную площадку

Фото: Администрация Рязани

В Рязани на Быстрецкой улице открыли новую спортивную площадку, построенную в рамках поддержки местных инициатив. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Открытие посетили более 300 человек. Для гостей подготовили концерт, спортивные игры, соревнования по мини-футболу между дворовыми командами.

«По словам активистов, проживающих на этой территории, площадка пустовать не будет. Здесь жители домов планируют организовывать различные дворовые праздники. Открытие площадки также дало старт формированию дворовых команд по разным видам спорта. Ее задействуют для соревнований по мини-футболу, стритболу, городкам», — говорится в пресс-релизе.

Площадку возвели благодаря региональной программе поддержки местных инициатив. В 2018 году поддержку получили 37 проектов. Их авторами стали инициативные жители, комитеты ТОС и советы домов.


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