На берег Крыма выбросило мертвых дельфинов

В четверг, 16 августа, на берег Азовского моря в Крыму выбросили двух мертвых дельфинов и более 60 особей осетровых. Об этом со ссылкой на общественную организацию «Зеленый патруль» передает «
По словам руководителя организации Романа Пукалова, гибель рыб — дело рук браконьеров, которые выбросили в море незаконный улов, когда к ним приблизились проверяющие.
«В Азовском море наблюдается разгул браконьерства с украинской стороны, в этой связи требуется усиление работы наших пограничников», — заявил Пукалов.
Она также отметил, что осетры не могут погибнуть из-за недостатка кислорода в воде.