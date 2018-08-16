Мэрия попросила рязанцев не парковать автомобили на участках нескольких улиц в центре города

Администрация города попросила водителей не парковать автомобили на участках нескольких улиц в центре Рязани из-за проведения Межудународного форума древних городов. Об этом сообщил
Рязанцев просят не оставлять автомобили:
- на участке Театральной площади, прилегающей к зданию Рязанского театра драмы с 21:00 17 августа до окончания мероприятия 18 августа;
- на улицах Почтовой, Новослободской, Ленина, Театральной, а также на Соборной улице на участке от улицы Ленина до площади Соборной 18 августа, с 6:00 до окончания мероприятий;
- на пересечении улиц Горького и Краснорядской с 6:00 до 16:00 18 августа;
- на проезде за памятником Ленину с 6:00 16 августа до 20:00 18 августа (движение по проезду перекрыто до 20:00 18 августа).
Напомним, первый Международный форум древних городов торжественно открылся в Рязани 15 августа.