Любимов предложил создать ассоциацию древних городов

В четверг, 16 августа, в рязанской облдуме прошла встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова и представителей 14 стран — гостей международного форума древних городов.
Выступая с докладом перед делегатами, глава региона предложил создать ассоциацию древних городов. По его словам, это объединение могло бы стать первым в мире.
«Рязанская область готова стать диалоговой площадкой ассоциации, ежегодно организовывать на своей территории встречи, где будут обсуждаться общие для нас проблемы и предлагаться их решения», — заявил Любимов.
Он добавил, что в Рязани планируется создать информационный портал, на котором будут представлены результаты совместной работы ассоциации и размещена информация о достопримечательностях и туристических возможностях городов.
Губернатор также отметил отметил, что появится возможность разработать энциклопедию древних городов: «Открытое издание, я уверен, заинтересует и взрослых, и детей».
В заключении он предложил в 2019 году провести в Рязани театральный форум древних городов.
Предложение Любимова поддержали руководитель федерального агентства по туризму Олег Сафонов и ответственный секретарь комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. Оба представителя также выступили с докладами, в который поблагодарили рязанское правительство за инициативу проведения Международного форума древних городов и отметили важность инициативы о создании одноименной ассоциации.
«Думаю то, о чем говорил Николай Любимов в докладе, а именно — поиск золотой середины между сохранением культурно-исторического наследия и прогрессом — могло бы стать темой второго форума древних городов», — добавил Орджоникидзе.