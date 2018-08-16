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13:17, 16 августа 2018 434
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Любимов предложил создать ассоциацию древних городов

Любимов предложил создать ассоциацию древних городов

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 16 августа, в рязанской облдуме прошла встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова и представителей 14 стран — гостей международного форума древних городов.

Выступая с докладом перед делегатами, глава региона предложил создать ассоциацию древних городов. По его словам, это объединение могло бы стать первым в мире.

«Рязанская область готова стать диалоговой площадкой ассоциации, ежегодно организовывать на своей территории встречи, где будут обсуждаться общие для нас проблемы и предлагаться их решения», — заявил Любимов.

Он добавил, что в Рязани планируется создать информационный портал, на котором будут представлены результаты совместной работы ассоциации и размещена информация о достопримечательностях и туристических возможностях городов.

Губернатор также отметил отметил, что появится возможность разработать энциклопедию древних городов: «Открытое издание, я уверен, заинтересует и взрослых, и детей».

В заключении он предложил в 2019 году провести в Рязани театральный форум древних городов.

Предложение Любимова поддержали руководитель федерального агентства по туризму Олег Сафонов и ответственный секретарь комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. Оба представителя также выступили с докладами, в который поблагодарили рязанское правительство за инициативу проведения Международного форума древних городов и отметили важность инициативы о создании одноименной ассоциации.

«Думаю то, о чем говорил Николай Любимов в докладе, а именно — поиск золотой середины между сохранением культурно-исторического наследия и прогрессом — могло бы стать темой второго форума древних городов», — добавил Орджоникидзе.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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