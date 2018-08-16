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11:29, 16 августа 2018 746
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Глава Ростуризма похвалил рязанские рестораны

Глава Ростуризма похвалил рязанские рестораны

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 16 августа, на пленарном заседании форума древних городов глава Ростуризма Олег Сафонов похвалил рязанские рестораны. Он рассказал, что пять лет назад посещал город с семьей и столкнулся с трудностями в их поиске.

«Было сложной найти качественное и интересное заведение. Сейчас с этим проблем нет и нас это очень радует», — заключил Сафонов.

На заседании обсуждался гастрономический туризм и его развитие, в частности, в Рязанской области.

Губернатор Николай Любимов отметил, что это направление в регионе становится популярнее. «Питание — всегда очень важная часть путешествия. Национальная кухня — это способ знакомства с культурой, историей и традициями региона. Согласно исследованиям, около 30-40% расходов туристов приходится на еду. Особый интерес вызывают блюда по старинным рецептам», — подчеркнул глава региона.

По его словам, рязанские праздники, посвященные брендовым продуктам, становятся традицией. Так, в 2018 году началась активная работа по созданию гастрономического бренда.

«В рязанское меню, которое создали ведущие кулинары, вошли, грибы, мясо перепела и курицы, картофель, овощи, березовый сок и другое. Надеюсь, позже вы с ним познакомитесь», — сказал Любимов.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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