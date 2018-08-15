Житель Ростова-на-Дону вымогал у школьниц интимные фото, обещая IPhone

Житель Ростова-на-Дону вымогал у школьниц интимные фото, обещая им IPhone. Жертвами 25-летнего злоумышленника стали 11 девочек в возрасте от 9 до 15 лет, сообщила
Установлено, что в 2016 году мужчина привлекал внимание несовершеннолетних в соцсетях, говоря, что они выиграли телефон. Однако, чтобы забрать приз, девочкам нужно было выслать свои фотографии в нижнем белье.
После этого злоумышленник просил прислать снимки в обнаженном виде. Если школьницы отказывались, он угрожал им и заявлял, что разошлет их фото родственникам и одноклассникам.
От действий обманщика пострадали школьницы из Новосибирской, Амурской, Кемеровской, Архангельской, Волгоградской, Псковской, Ростовской областей, Ставропольского края, Севастополя и Москвы.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ, части 2 статьи 133 УК РФ, статье 135 УК РФ. Их направили в суд.