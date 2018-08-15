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15:39, 15 августа 2018 1 795
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В сети появилось видео драки с маршрутчиком на улице Дзержинского

В сети появилось видео драки с маршрутчиком на улице Дзержинского

В сети появилось видео драки с маршрутчиком на улице Дзержинского. Его опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

На записи видно, что мужчина средних лет бьет водителя маршрутки №71 через открытую дверь. Причины конфликта неизвестны.


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«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

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