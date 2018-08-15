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16:36, 15 августа 2018 118
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В Рязанской области подешевели бензин и солярка

В Рязанской области подешевели бензин и солярка

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области уменьшилась на девять копеек — до 42,03 рублей. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».

Цена АИ-92 и АИ-95 снизилась также на 9 копеек — до 40,92 рублей и 43,59 соответственно. Дизельное топливо подешевело на 12 копеек — до 43 рублей 53 копеек. Цена на АИ-98 не изменилась — 49,70 рублей,

Регион остался на 13-м месте в ЦФО по стоимости бензина в целом и АИ-92, АИ-95 — на 12-м, АИ-98 — на третьем. Дизтопливо поднялось на 13-е место.


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