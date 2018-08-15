В Рязанской области открылась «горячая линия» по вопросам качества школьных принадлежностей. Об этом сообщил
Родители смогут проконсультироваться по поводу качества и безопасности детских товаров с 15 августа по 3 сентября по телефону:
Рязанцы также могут получить консультацию по телефону «горячей линии» «Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»: 8-800-200-10-62.
Телефоны консультационных пунктов:
- в Скопине — 8 (49156) 2-24-30;
- в Старожилово — 8 (49151) 2-23-57;
- в Касимове — 8 (49131) 4-45-62;
- в Шилово — 8 (49136) 2-27-53;
- в Сасово — 8 (49133) 2-36-63;
- в Ряжске — 8 (49132) 2-62-70.
Телефоны «горячей линии» работают с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу — до 16:00.
В выходные дни консультацию можно получить с 9:00 до 15:00 по телефону: