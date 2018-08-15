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13:04, 15 августа 2018 200
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В Рязанской области открылась «горячая линия» по вопросам качества школьных принадлежностей

В Рязанской области открылась «горячая линия» по вопросам качества школьных принадлежностей

В Рязанской области открылась «горячая линия» по вопросам качества школьных принадлежностей. Об этом сообщил сайт регионального Роспотребнадзора.

Родители смогут проконсультироваться по поводу качества и безопасности детских товаров с 15 августа по 3 сентября по телефону: 8 (800) 100-22-62.

Рязанцы также могут получить консультацию по телефону «горячей линии» «Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»: 8-800-200-10-62.

Телефоны консультационных пунктов:

  • в Скопине — 8 (49156) 2-24-30;
  • в Старожилово — 8 (49151) 2-23-57;
  • в Касимове — 8 (49131) 4-45-62;
  • в Шилово — 8 (49136) 2-27-53;
  • в Сасово — 8 (49133) 2-36-63;
  • в Ряжске — 8 (49132) 2-62-70.

Телефоны «горячей линии» работают с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу — до 16:00.

В выходные дни консультацию можно получить с 9:00 до 15:00 по телефону: 8 (800) 100-22-62.


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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