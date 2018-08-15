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10:39, 15 августа 2018 65
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В Пителинском районе начали ремонтировать плотину

В Пителинском районе начали ремонтировать плотину

Фото: Издательство «Пресса»

В селе Нестерово Пителинского района начали ремонтировать плотину на старом русле реки Ежачки. Ее построили еще в 1979 году, пишет издательство «Пресса».

На ремонт выделили 7,7 миллиона рублей, закончить его должны в ноябре.

«Основные виды работ на плотине следующие: переустройство обводного канала протяженностью более километра, планировка верха гребня плотины, замена задвижки на донном водовыпуске с обустройством колодца, а также укрепление берегов», — говорится в сообщении.

Сейчас рабочие спиливают и выкорчевывают деревья по руслу старого обводного канала. На объекте планируют задействовать около десяти единиц тяжелой техники.


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