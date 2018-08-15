В Пителинском районе начали ремонтировать плотину

В селе Нестерово Пителинского района начали ремонтировать плотину на старом русле реки Ежачки. Ее построили еще в 1979 году, пишет издательство «
На ремонт выделили 7,7 миллиона рублей, закончить его должны в ноябре.
«Основные виды работ на плотине следующие: переустройство обводного канала протяженностью более километра, планировка верха гребня плотины, замена задвижки на донном водовыпуске с обустройством колодца, а также укрепление берегов», — говорится в сообщении.
Сейчас рабочие спиливают и выкорчевывают деревья по руслу старого обводного канала. На объекте планируют задействовать около десяти единиц тяжелой техники.