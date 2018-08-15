УФАС встало на сторону предпринимателей в споре с мэрией из-за лотков с цветами возле кладбища

Антимонопольная служба встала на сторону предпринимателей в их споре с мэрией из-за лотков с искуственными цветами возле Новогражданского кладбища. Об этом сообщил
Администрация города убрала четыре торговые точки из схемы размещения нестационарных торговых объектов Рязани, мотивируя это тем, что они находились в треугольнике видимости в нарушение градостроительных правил. Коммерсанты не согласились с решением и обжаловали его в УФАС.
Проверка показала, что в схеме не было указаний на конкретное место размещения торговых точек, а в качестве ориентира значилось: «район Новогражданского кладбища». Антимонопольщики пришли к выводу, что администрация города должна была не исключать лотки из схемы, а перенести их в другое место за пределами треугольника видимости.
В итоге в действиях чиновников признали необоснованными, в них нашли признаки нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона
«На основании вышеизложенного администрации города Рязани выдано предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.