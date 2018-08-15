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21:17, 15 августа 2018 104
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УФАС встало на сторону предпринимателей в споре с мэрией из-за лотков с цветами возле кладбища

УФАС встало на сторону предпринимателей в споре с мэрией из-за лотков с цветами возле кладбища

Антимонопольная служба встала на сторону предпринимателей в их споре с мэрией из-за лотков с искуственными цветами возле Новогражданского кладбища. Об этом сообщил сайт УФАС по Рязанской области.

Администрация города убрала четыре торговые точки из схемы размещения нестационарных торговых объектов Рязани, мотивируя это тем, что они находились в треугольнике видимости в нарушение градостроительных правил. Коммерсанты не согласились с решением и обжаловали его в УФАС.

Проверка показала, что в схеме не было указаний на конкретное место размещения торговых точек, а в качестве ориентира значилось: «район Новогражданского кладбища». Антимонопольщики пришли к выводу, что администрация города должна была не исключать лотки из схемы, а перенести их в другое место за пределами треугольника видимости.

В итоге в действиях чиновников признали необоснованными, в них нашли признаки нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

«На основании вышеизложенного администрации города Рязани выдано предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.


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