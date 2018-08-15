Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:00, 15 августа 2018 218
 0    0

Турция резко повысила пошлины на американские товары

Турция резко повысила пошлины на американские товары

Турция резко повысила пошлины на ряд американских товаров. Соответсвующий указ подписал президент республики Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Согласно документу, пошлины на легковые автомобили выросли на 120%, на алкогольные напитки — на 140%, на табак — на 60%, на косметические изделия — на 60%, на рис — на 50%, на каменный уголь — на 13,7%. Всего пошлины повысили на 20 товарных позиций.

Таким способом Турция ответила на аналогичные действия со стороны США. 10 августа президент Трамп утвердил повышение вдвое пошлин на сталь и алюминий в отношении Турции — до 20% и 50% соответствено.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
9:00, 15 августа 2018
Турция резко повысила пошлины на американские товары
17:44, 14 августа 2018
В правительстве прокомментировали сокращение аварийно-спасательной службы Рязанской области 4
15:34, 14 августа 2018
В Рязани на форуме древних городов Россия и Турция заключили соглашения о сотрудничестве в области архитектуры
14:54, 14 августа 2018
На форуме древних городов Рязань подписала соглашения о сотрудничестве
14:14, 12 августа 2018
Подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 67 770
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
20:45, 4 августа 2018 28 905
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
8:23, 13 августа 2018 26 638
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:32, 4 августа 2018 26 116
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
14:54, 9 августа 2018 21 144
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
Все новости
Голосования

Вы добавляете в чай/кофе сахар?

Окончание опроса: 21.08.2018
Архив голосований
Форум