Турция резко повысила пошлины на американские товары

Турция резко повысила пошлины на ряд американских товаров. Соответсвующий указ подписал президент республики Тайип Эрдоган, передает
Согласно документу, пошлины на легковые автомобили выросли на 120%, на алкогольные напитки — на 140%, на табак — на 60%, на косметические изделия — на 60%, на рис — на 50%, на каменный уголь — на 13,7%. Всего пошлины повысили на 20 товарных позиций.
Таким способом Турция ответила на аналогичные действия со стороны США. 10 августа президент Трамп утвердил повышение вдвое пошлин на сталь и алюминий в отношении Турции — до 20% и 50% соответствено.