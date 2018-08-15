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12:32, 15 августа 2018 732

«Старый город» стал участником форума древних городов в Рязани

«Старый город» стал участником форума древних городов в Рязани

В Рязани проходит Международный форум древних городов, торжественное открытие которого состоится вечером в среду, 15 августа.

Гастрономическая часть фестиваля, где представят национальные кухни России, Беларуси, Германии, Италии, Испании, Греции, Узбекистана и других стран, пройдет в отеле «Старый город» на улице Мюнстерской.

Об этом напомнили в пресс-службе «Северной компании», которая в 2017 году построила гостиничный комплекс.

«Вдоль веранды со стороны Лыбедского бульвара работают английский паб „Бристоль“, ресторан русской кухни „Старгород“, австрийское кафе „Вена“ и итальянская пиццерия „Неаполь“. В четверг, 16 августа, с 10:00 до 18:30 в „Старом городе“ откроется „Школа гастрономии древних городов“, вечером после 19:00 состоится гастрономический ужин от команды шеф-поваров Рязанской области, а 17 августа с 12:00 до 18:30 пройдут гастрономические мастер-классы для всех желающих», — рассказали в компании.

Кроме того, вдоль Лыбедского бульвара, где застройщик в 2016—2017 годах проложил дорожки и аллеи со скамейками и подготовил площадки для праздников, 16 августа в 12:00 откроются «посольства» древних городов.


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