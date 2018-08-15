Бойцы рязанского СОБР вернулись из командировки на Северный Кавказ

Рязанские спецназовцы вернулись из командировки на Северный Кавказ. Бойцы СОБР обеспечивали охрану правопорядка и общественной безопасности, а также участвовали в проведении специальных и оперативных мероприятий, сообщила пресс-служба областного отдела Росгвардии.
Отличившимся бойцам вручили ведомственные награды, в том числе медаль «За укрепление правопорядка», орден «За отличие в службе» 2 степени, ценные подарки и благодарственные письма.
После краткосрочного отпуска спецназовцы вернутся к службе уже на территории Рязанской области.
Пресс-служба Росгвардии отмечает, что за 25 лет своего существования рязанский СОБР провел в командировках более 6 тысяч 500 дней, что равно 18 годам. Всего в выполнении служебно-боевых задач за пределами области участвовало свыше 700 бойцов отряда. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудникам спецподразделения вручено 143 государственные награды, в том числе 19 орденов Мужества.