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20:21, 15 августа 2018 345
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Бойцы рязанского СОБР вернулись из командировки на Северный Кавказ

Бойцы рязанского СОБР вернулись из командировки на Северный Кавказ

Рязанские спецназовцы вернулись из командировки на Северный Кавказ. Бойцы СОБР обеспечивали охрану правопорядка и общественной безопасности, а также участвовали в проведении специальных и оперативных мероприятий, сообщила пресс-служба областного отдела Росгвардии.

Отличившимся бойцам вручили ведомственные награды, в том числе медаль «За укрепление правопорядка», орден «За отличие в службе» 2 степени, ценные подарки и благодарственные письма.

После краткосрочного отпуска спецназовцы вернутся к службе уже на территории Рязанской области.

Пресс-служба Росгвардии отмечает, что за 25 лет своего существования рязанский СОБР провел в командировках более 6 тысяч 500 дней, что равно 18 годам. Всего в выполнении служебно-боевых задач за пределами области участвовало свыше 700 бойцов отряда. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудникам спецподразделения вручено 143 государственные награды, в том числе 19 орденов Мужества.


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