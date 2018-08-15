Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего в Подмосковье подростка. 14-летний Большов Антон Михайлович пропал во время прогулки.
23 июля мальчик вышел из своего дома в СНТ «Труд» Ногинского района Московской области и не вернулся.
Ребенок может находиться в любом регионе.
Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткая стражка с длинной челкой, глаза серо-голубые.
Одежда: оливковая рубашка, синие джинсы, синие кроссовки.
С собой: маленький темно-синий рюкзак.
Всех, кому известна какая-либо информация об Антоне, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.