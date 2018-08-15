Рязанцев попросили помочь погорельцам из Дягилева. Соответствующее сообщние опубликовали в группе «
«Выгорело все. ничего не осталось, ни вещей, ни мебели», — отметил автор поста.
Неравнодушных попросили помочь — одеждой и обувью:
- на девятилетнего мальчика (рост 137 см, размер обуви 33);
- на взрослую женщину (размер одежды 54, обуви — 37);
- на взрослого мужчину (размер одежды 56, обуви — 44-45).
Всех, кто хочет помочь погорельцам, попросили также переводить деньги на карту: 2202 2002 5269 8483 (Сбербанк).
Связаться с пострадавшими можно по телефону: