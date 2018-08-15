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14:17, 15 августа 2018 330
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Рязанцев попросили помочь погорельцам из Дягилева 1

Рязанцев попросили помочь погорельцам из Дягилева

Рязанцев попросили помочь погорельцам из Дягилева. Соответствующее сообщние опубликовали в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

Пожар в четырехэтажном доме по улице Белякова произошел в субботу, 11 августа.

«Выгорело все. ничего не осталось, ни вещей, ни мебели», — отметил автор поста.

Неравнодушных попросили помочь — одеждой и обувью:

  • на девятилетнего мальчика (рост 137 см, размер обуви 33);
  • на взрослую женщину (размер одежды 54, обуви — 37);
  • на взрослого мужчину (размер одежды 56, обуви — 44-45).

Всех, кто хочет помочь погорельцам, попросили также переводить деньги на карту: 2202 2002 5269 8483 (Сбербанк).

Связаться с пострадавшими можно по телефону: +7 (953) 744-82-38 (Людмила Каримова).


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