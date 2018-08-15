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13:41, 15 августа 2018 126
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Прокуратура потребовала демонтировать незаконную пристройку к объекту культурного наследия

Прокуратура потребовала демонтировать незаконную пристройку к объекту культурного наследия

Прокуратура потребовала демонтировать незаконную пристройку к объекту культурного наследия в Рязани. Об этом сообщил сайт регионального надзорного органа.

Установлено, что пристройка к квартире №4 в доме №23 по улице Щедрина является реконструкцией многоквартирного жилого дома, так как изменились его параметры, которые необходимо вносить в техпаспорт.

Дом является объектом культурного наследия регионального значения «Ансамбль улицы Салтыкова-Щедрина: жилые дома — первой половины XIX — конца XIX века. Жилой дом второй половины XIX века».

Проверка показала, что пристройку возвели без разрешительной документации и согласия собственников дома. За разрешением на строительство хозяин квартиры в администрацию также не обращался.

Прокурор обратился в суд с требованием о демонтаже пристройки. Заявление находится на рассмотрении.


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