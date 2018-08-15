Прокуратура после жалоб в «Одноклассниках» потребовала выплатить зарплату работникам касимовского предприятия

Касимовская прокуратура после жалоб в «Одноклассниках» потребовала выплатить зарплату работникам завода стройматериалов. Об этом сообщил
Проверка показала, что 146 сотрудникам должны деньги за май и июнь — всего 4 миллиона 763 тысячи 250 рублей.
Прокуратура направила мировому судье 146 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Кроме того, в отношении гендиректора возбудили административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).
«В целях устранения выявленных нарушений внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения», — говорится в сообщении.