Приемное отделение для экстренных больных рязанской ОКБ перестроят по образцу зарубежных клиник. Об этом сообщил областной минздрав.
Главврач учреждения Дмитрий Хубезов отметил, что больницу открыли в 1982 году и с тех пор подходы к оказанию медицинской помощи серьезно изменились. «И современное помещение экстренного приемного покоя не должно быть таким, каким было в восьмидесятых годах. Мы проводим реконструкцию, чтобы пациенты получали медицинскую помощь по стандартам нашего времени», — рассказал Хубезов.
После реконструкции все диагностические процедуры будут проводить в лечебно-диагностической палате, пациента больше не придется возить по всей больнице.
«Там у каждого своя койка, где проводят осмотр врачи. В этой же палате берут анализы, аппараты для УЗИ, ЭКГ и других инструментальных обследований будут находиться тут же. Единое лечебно-диагностическое пространство разделим на зоны, соответствующие тяжести состояния пациентов», — рассказал заведующий травмцентром первого уровня ОКБ Андрей Карпунин
В пресс-релизе говорится, что для образца организации приемного диагностического центра использовали опыт зарубежных коллег. Его открытие планируется уже в конце августа.