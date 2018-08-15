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16:14, 15 августа 2018 327
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Приемное отделение для экстренных больных рязанской ОКБ перестроят по образцу зарубежных клиник

Приемное отделение для экстренных больных рязанской ОКБ перестроят по образцу зарубежных клиник

Приемное отделение для экстренных больных рязанской ОКБ перестроят по образцу зарубежных клиник. Об этом сообщил областной минздрав.

Главврач учреждения Дмитрий Хубезов отметил, что больницу открыли в 1982 году и с тех пор подходы к оказанию медицинской помощи серьезно изменились. «И современное помещение экстренного приемного покоя не должно быть таким, каким было в восьмидесятых годах. Мы проводим реконструкцию, чтобы пациенты получали медицинскую помощь по стандартам нашего времени», — рассказал Хубезов.

После реконструкции все диагностические процедуры будут проводить в лечебно-диагностической палате, пациента больше не придется возить по всей больнице.

«Там у каждого своя койка, где проводят осмотр врачи. В этой же палате берут анализы, аппараты для УЗИ, ЭКГ и других инструментальных обследований будут находиться тут же. Единое лечебно-диагностическое пространство разделим на зоны, соответствующие тяжести состояния пациентов», — рассказал заведующий травмцентром первого уровня ОКБ Андрей Карпунин

В пресс-релизе говорится, что для образца организации приемного диагностического центра использовали опыт зарубежных коллег. Его открытие планируется уже в конце августа.


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