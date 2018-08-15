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10:05, 15 августа 2018 395
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На гастроли в Рязань приедет Ивановский театр драмы. Расписание

На гастроли в Рязань приедет Ивановский театр драмы. Расписание

С 5 по 7 сентября в Рязани пройдут гастроли Ивановского театра драмы, труппа которого ранее уже выступала здесь. На сцене драмтеатра артисты представят зрителям классическую оперетту, музыкальную комедию, водевиль, мюзикл, балет.

5 сентября гастроли откроет музыкальная комедия в двух действиях «Брак по-французски» (16+).

6 сентября рязанцы увидят мюзикл в двух действиях «Фанфан-Тюльпан» (12+).

7 сентября зрителям покажут мистический мюзикл в двух действиях «Легенда» (12+).

Начало всех спектаклей в 19:00. Купить билеты можно в кассе, которая работает с 10:00 до 19:00 с понедельника по пятницу и с 11:00 до 18:00 по выходным. Телефон 45-15-58.

Кроме того, билеты можно приобрести в электронном виде на сайте.


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