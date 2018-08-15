На гастроли в Рязань приедет Ивановский театр драмы. Расписание

С 5 по 7 сентября в Рязани пройдут гастроли Ивановского театра драмы, труппа которого ранее уже выступала здесь. На сцене драмтеатра артисты представят зрителям классическую оперетту, музыкальную комедию, водевиль, мюзикл, балет.
5 сентября гастроли откроет музыкальная комедия в двух действиях «Брак по-французски» (16+).
6 сентября рязанцы увидят мюзикл в двух действиях «Фанфан-Тюльпан» (12+).
7 сентября зрителям покажут мистический мюзикл в двух действиях «Легенда» (12+).
Начало всех спектаклей в 19:00. Купить билеты можно в кассе, которая работает с 10:00 до 19:00 с понедельника по пятницу и с 11:00 до 18:00 по выходным. Телефон 45-15-58.
Кроме того, билеты можно приобрести в электронном виде на