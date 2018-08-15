Mail.ru Group предложила Госдуме амнистировать осужденных за лайки и репосты

Mail.ru Group, которой принадлежат соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», предложила Госдуме амнистировать осужденных за лайки и репосты, передает «
Свое обращение компания также направила в Верховный и Конституционный суды и в министерство юстиции РФ. В нем предлагается амнистировать людей, осужденных за действия в соцсетях по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ, если они не повлекли опасных последствий.
Ранее Mail.ru Group