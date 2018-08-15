Хитрый план. В Ряжске двое подростоков украли и перекрасили велосипед

В Ряжске двое подростков украли и перекрасили велосипед. Об этом сообщило издательство «
Вечером 13 августа девочка припарковала велосипед Stels стоимостью 15 тысяч рублей у супермаркета. Противоугонным замком она не воспользовалась, поскольку потеряла ключ. Вернувшись через 15 минут из магазина, свой велосипед девочка не нашла.
Полицейские быстро нашли «угонщиков». Двое 13-летних подростков попали на камеры видеонаблюдения. Украденный велосипед, который юные злоумышленники успели перекрасить в серый, изъяли.
«Теперь ими займутся в подразделении по делам несовершеннолетних. Доля вины ляжет и на родителей», — говорится в сообщении.