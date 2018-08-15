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20:48, 15 августа 2018 119
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«Благодаря поддержке местных инициатив развивается инфраструктура отдаленных районов» — Карабасов

«Благодаря поддержке местных инициатив развивается инфраструктура отдаленных районов» — Карабасов

В среду, 15 августа, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов посетил одну из площадок местных инициатив в Дашково-Песочне — «Вишневый сад». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Карабасов отметил важность общественного контроля и вовлеченности жителей в процесс благоустройства города.

«Благодаря поддержке местных инициатив развивается инфраструктура отдаленных районов. Скоро на территориях частных секторов Канищево, Недостоево, Никуличей и других поселков появятся новые места для отдыха, праздников, для реализации социально-значимых инициатив, о которых давно люди говорили, писали, просили», — подчеркнул и.о. главы администрации.

В прошлом году в рамках поддержки местных инициатив на Песоченской улице прошел первый этап благоустройства «Вишневого сада» — выровнена территория, установлены детская площадка и кованое вишневое дерево, высажены саженцы вишни.

В 2018 году начался второй этап — строительство спортивной площадки. Уложен асфальт, в ближайшее время начнется монтаж резинового покрытия с разметкой, ограждения, появятся ворота и баскетбольные стойки.

Инициаторами проекта стали ТОС «Шереметьево-Песочня» и ТИЗ «Дядьково-1». Общая стоимость работ составила 2,117 млн рублей, из них 127 тысяч рублей — средства горожан.

В 2018 году работы на территориях проектов местных инициатив начались с середины июля. «В этом году благодаря беспрецедентному вниманию и финансированию со стороны Правительства области в Рязани реализуются 37 проектов, выдвинутых активными горожанами. Это создание новых мест отдыха, спортивных и детских игровых площадок и многое другое», — говорится в пресс-релизе.


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