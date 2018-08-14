Заявки на спортивный фестиваль «Железка» перестанут принимать через два дня

В Рязани продолжается прием заявок на спортивный фестиваль «Железка», который пройдет 18 августа в новом спорткомплексе «Под мостом» в Лесопарке. Зарегистрироваться можно до 16 числа, сообщила пресс-служба администрации города.
В программе фестиваля: открытый турнир по уличному баскетболу 3×3, участниками которого станут более 300 команд из города, области и других регионов, легкоатлетический кросс на 5 километров, соревнования по мини-футболу, настольному теннису, городошному спорту, дартсу, фигурному вождению велосипеда, боксу, кикбоксингу, единоборствам, воркауту.
На сегодняшний день зарегистрировались около 200 команд.
Заявки на участие в открытом турнире по баскетболу 3×3 принимаются до 16 августа с 14:00 до 19:00 в ТЦ «Виктория Плаза», в магазине Fast Foot. Заявки на участие в соревнованиях по другим видам спорта подаются до 16 августа на электронную почту:
В рамках фестиваля пройдет Кубок России по баскетболу 3×3 среди мужских и женских команд 2018 года. Две лучшие команды мужской категории получат право представлять нашу страну в престижных турнирах мирового тура 3×3.
Кроме того, для зрителей фестиваля организуют музыкальную шоу-программу, выступление битбоксеров и профессиональных диджеев, конкурс по броскам сверху и многое другое. Все желающие смогут принять участие в конкурсах и розыгрышах специальных призов.