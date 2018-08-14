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16:28, 14 августа 2018 366
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Зарезавший бывшую любовницу скопинец незадолго до убийства просил переписать на него часть имущества

Зарезавший бывшую любовницу скопинец незадолго до убийства просил переписать на него часть имущества

Зарезавший бывшую любовницу скопинец незадолго до убийства просил переписать на него часть имущества. Женщина не выполнила его просьбу. Об этом рассказали в сюжете телеканала «НТВ».

Родственники погибшей предпринимательницы не одобряли ее связи: 22-летний юноша был на 14 лет моложе своей возлюбленной.

«Город у нас маленький. Отзывались люди о нем крайне негативно — как о человеке агрессивном, с неустойчивой психикой. Общаться я с ним не хотела, сестру тоже отговаривала», — рассказала Екатерина Щеголихина, сестра убитой.

Женщина решила расстаться любовником и выгнала его из своей квартиры. Через две недели после этого он зарезал ее на глазах у прохожих.

Позже выяснилось, что скопинец хотел жениться на бизнесвумен, но та отвергла предложение.

Злоумышленник сдался следователям через два дня, 28 мая его арестовали.

Напомним, суд над мужчиной начался во вторник, 14 августа.


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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