Зарезавший бывшую любовницу скопинец незадолго до убийства просил переписать на него часть имущества. Женщина не выполнила его просьбу. Об этом рассказали в сюжете телеканала «
Родственники погибшей предпринимательницы не одобряли ее связи: 22-летний юноша был на 14 лет моложе своей возлюбленной.
«Город у нас маленький. Отзывались люди о нем крайне негативно — как о человеке агрессивном, с неустойчивой психикой. Общаться я с ним не хотела, сестру тоже отговаривала», — рассказала Екатерина Щеголихина, сестра убитой.
Женщина решила расстаться любовником и выгнала его из своей квартиры. Через две недели после этого он
Позже выяснилось, что скопинец
Злоумышленник
Напомним, суд над мужчиной