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10:04, 14 августа 2018 267
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В Югре кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч рублей

В Югре кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч рублей

Фото: Pixabay.com

В Ханты-Мансийском автономном округе кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч вместо 400 рублей. Мужчина скрылся, но его нашли, передает РИА «Новости».

Это случай произошел в городе Урай. Мужчина пытался обналичить деньги со своей карты. После нескольких неудачных попыток он обратился к кассиру. Из-за невнимательности женщина отдала клиенту 400 тысяч рублей.

Безработный успел потратить 600 рублей на алкоголь. Остальные деньги он спрятал в диване.

На злоумышленника завели дело о краже. Он находится под подпиской о невыезде.


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