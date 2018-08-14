В Югре кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч вместо 400 рублей. Мужчина скрылся, но его нашли, передает РИА «
Это случай произошел в городе Урай. Мужчина пытался обналичить деньги со своей карты. После нескольких неудачных попыток он обратился к кассиру. Из-за невнимательности женщина отдала клиенту 400 тысяч рублей.
Безработный успел потратить 600 рублей на алкоголь. Остальные деньги он спрятал в диване.
На злоумышленника завели дело о краже. Он находится под подпиской о невыезде.