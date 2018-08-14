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20:29, 14 августа 2018 379

В среду в новой студии танца «Барс Премиум» пройдет первое занятие

В среду в новой студии танца «Барс Премиум» пройдет первое занятие

В среду, 15 августа, в новой студии танца «Барс Премиум» пройдет первое занятие коллектива «Поколение Во! Время».

Педагог студии — участница шоу-проекта «Танцы на ТНТ» Галина Кобзева.

Первое занятие «Премиум Поколение» пройдет в ТЦ «Барс Рremium» по адресу: Московское шоссе, 7, 5 этаж. Более подробную информацию можно получить по телефону 779-300.

Отметим, что воспитанники студии танцев Галины Кобзевой являются лауреатами, победителями российских и международных танцевальных конкурсов. В частности, они представляли Рязанскую область на Дельфийских играх в Волгограде, а также стали лауреатами 1 и 2 степени в номинациях «Современный танец» и «Эстрадный танец» международного конкурса танца «Юла» в Туапсе.

На днях Галина Кобзева вернулась из Санкта-Петербурга, с фестиваля международного современного танца OpenLOOK-2018, где обучалась у ведущих европейских хореографов.


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