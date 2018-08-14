В Рязани откроется выставка фотографий времен Первой Мировой войны из семейного архива

В Рязани на площадке Центральной городской библиотеки имени С.А.Есенина откроется выставка фотографий времен Первой Мировой войны из семейного архива.
Уникальные фотографии автор выставки Владимир Тихомиров обнаружил в старом альбоме деда, который нашел среди бумаг отца. К этому моменту уже не было в живых людей, способных рассказать биографию хозяина альбома — Николая Тихомирова. Создателю экспозиции пришлось обратиться к архивам и историкам, в итоге ему удалось воссоздать биографию предка.
Николай Тихомиров родился в Кронштадте, в семье морского офицера. После гимназии стал юнкером Владимирского пехотного училища Санкт-Петербурга. С первых дней войны служил на фронте сапером, затем его послали на учебу в Гатчинскую авиашколу, после которой направили во Францию в Школу высшего пилотажа и воздушной стрельбы в городе По. По окончании русского летчкиа оставили во французских ВВС, где он принимал участие в воздушных боях с противником. Был ранен. После Февральской революции вернулся в Россию.
Выставка откроется 15 августа в 14:00 по адресу: Первомайский проспект, дом №74, корпус 1. Экспозиция будет работать до 15 сентября, с 11:00 до 19:00, вход свободный (выходной — пятница).