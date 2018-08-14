В правительстве прокомментировали сокращение аварийно-спасательной службы Рязанской области

Начальник главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области Александр Сурин прокомментировал сокращение аварийно-спасательной службы региона, пишут «
По его словам, в области достаточно спасательных формирований федерального МЧС, собственная аварийно-спасательная служба есть у города Рязани. Сурин отметил, что сокращение областного спасотряда не повлияет на ситуацию с защитой населения в случае чрезвычайных ситуаций.
Напомним, областную аварийно-спасательную службу