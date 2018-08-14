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17:44, 14 августа 2018 791
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В правительстве прокомментировали сокращение аварийно-спасательной службы Рязанской области

В правительстве прокомментировали сокращение аварийно-спасательной службы Рязанской области

Начальник главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области Александр Сурин прокомментировал сокращение аварийно-спасательной службы региона, пишут «Рязанские ведомости».

По его словам, в области достаточно спасательных формирований федерального МЧС, собственная аварийно-спасательная служба есть у города Рязани. Сурин отметил, что сокращение областного спасотряда не повлияет на ситуацию с защитой населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Напомним, областную аварийно-спасательную службу сократят: она будет состоять из двух руководителей и десяти спасателей. В сравнении с прежним документом, ликвидируется кинологический отряд из шести человек, а число спасателей сокращается на 16.


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