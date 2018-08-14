В поселке Божатково отключили холодную воду

Утром во вторник, 14 августа, в рязанском поселке Божатково отключили холодную. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе с 9:30 до 17:00 воды не будет в домах с №79 по №194.
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Утром во вторник, 14 августа, в рязанском поселке Божатково отключили холодную. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе с 9:30 до 17:00 воды не будет в домах с №79 по №194.
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Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу.