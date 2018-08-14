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9:28, 14 августа 2018 393
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В Госдуме предложили установить единую цену на школьную форму

В Госдуме предложили установить единую цену на школьную форму

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить единую цену на школьную форму. По ее мнению, шить ее должны две фабрики во Владимирской и Псковской областях, передает РИА «Новости».

Депутат считает, что цена формы для учеников младших и средних классов не должна превышать трех тысяч рублей, для старшеклассников — четырех тысяч рублей.

«Но чтобы делали из хорошего материала, который можно было бы проносить как минимум полгода-год. Обязательно нужно актом Российской Федерации установить производителя: российские фабрики», — отметил Чернышов.

Чернышов уверен, что единая школьная форма снизит уровень социального расслоения в классах.


© RZN.info

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