В Госдуме предложили установить единую цену на школьную форму

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить единую цену на школьную форму. По ее мнению, шить ее должны две фабрики во Владимирской и Псковской областях, передает РИА «
Депутат считает, что цена формы для учеников младших и средних классов не должна превышать трех тысяч рублей, для старшеклассников — четырех тысяч рублей.
«Но чтобы делали из хорошего материала, который можно было бы проносить как минимум полгода-год. Обязательно нужно актом Российской Федерации установить производителя: российские фабрики», — отметил Чернышов.
Чернышов уверен, что единая школьная форма снизит уровень социального расслоения в классах.