Специалисты «Рязаньэнерго» научили электробезопасности воспитанников летнего лагеря «Ласточка»

Работники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» поучаствовали в акции «Час безопасности», которую провели для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Ласточка».
Более 100 школьников от 7 до 14 лет познакомились с работой пожарных, устройством пожарной машины и первичных средств пожаротушения, узнали жизненно важные правила поведения вблизи ЛЭП и обращения с электричеством в быту.
Энергетики также продемонстрировали им методы оказания доврачебной неотложной помощи на специальном роботе-тренажере. Полученные знания дети смогли закрепить и на практике: все желающие попробовали «оживить» робота и потушить условный очаг возгорания огнетушителем.
После этого воспитанники лагеря получили в подарок памятки по электробезопасности и тематические наклейки и закладки.
«Сотрудники „Рязаньэнерго“ ведут активную работу с детьми и подростками на постоянной основе: проводят экскурсии на энергообъекты, занятия по электробезопасности и энергосбережению в школах и летних лагерях», — отметили в пресс-службе филиала.
С запросом о проведении мероприятий можно обратиться по телефонам +7 (4912)20-42-28, 20-44-28 или оставить заявку на