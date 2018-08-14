СМИ назвали самые комфортные для проживания города мира

Британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира. Список составляли, учитывая уровень здравоохранения, степень культурного развития, чистоту окружающей среды, образование и уровень развития инфраструктуры в городах, передает «
В результате на первом месте оказалась столица Австрии Вена, на втором — австралийский Мельбурн, на третьем — японский Осака.
В топ-десять также вошли Калгари (Канада), Сидней (Австралия), Ванкувер (Канада), Токио (Япония), Торонто (Канада), Копенгаген (Дания) и Аделаида (Австралия).
Российские города Москва и Санкт-Петербург расположились на 68 и 70 местах соответственно.
Самым непригодным городом для проживания назвали сирийский Дамаск.