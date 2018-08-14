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11:48, 14 августа 2018 524
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Рязанские хирурги удалили опухоль щитовидной железы через мини-разрез

Рязанские хирурги удалили опухоль щитовидной железы через мини-разрез

Хирурги областной горбольницы №11 удалили злокачественную опухоль щитовидной железы через мини-разрез. Об этом сообщило министерство здравоохранения области.

«Уникальность операции в том, что через мини-разрез кожи, приблизительно 1,5 сантиметра, удалена доля щитовидной железы, содержащая опасную опухоль, что ранее требовало больших, вызывающих косметический дефект, разрезов на шее», — прокомментировал главврач ГКБ №11, заведующий кафедрой РязГМУ Виктор Филимонов.

Он отметил, что видеоассистированные операции позволяют также максимально избежать осложнений. Они проводятся с использованием специализированной видеотехники и эндовидеохирургических инструментов (минидоступ). Эндовидеокамеры транслируют весь процесс на экран монитора, размещенного на аппаратной стойке.


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