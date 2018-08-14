В 2018 году сумма ипотечных кредитов выросла на 73% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило Агентства ипотечного жилищного кредитования
По словам специалиста по кредитованию «
«Активное внедрение государством программ кредитования, таких как „детская“ и „военная“ ипотека, вместе с собственными программами компаний-застройщиков по субсидированию ставок, сделало ипотеку максимально доступной», — отметила Гостева.
Еще одной причиной ажиотажа вокруг ипотеки в пресс-службе «Северной компании» назвали вероятное повышение цен на недвижимость с 1 сентября. «Ипотечный кредит стал главным способом приобретения жилья в России», — подчеркнули представители застройщика.
Как отметили в пресс-службе «Северной компании», повышенный интерес к ипотеке связан с богатым выбором существующих кредитных продуктов: льготные государственные программы, программы на приобретение жилья для военнослужащих, программы для многодетных семей.
«Разобраться во всем этом многообразии непросто, но наши сотрудники помогут выбрать ту программу, которая будет максимально выгодна именно вам», — заявила Гостева.
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