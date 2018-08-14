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10:00, 14 августа 2018 243

Рязанцы стали чаще брать ипотеку — аналитики

Рязанцы стали чаще брать ипотеку — аналитики

В 2018 году сумма ипотечных кредитов выросла на 73% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило Агентства ипотечного жилищного кредитования ДОМ.РФ. В Рязанской области, по данным Центробанка, число выданных кредитов выросло в 1,5 раза.

По словам специалиста по кредитованию «Северной компании» Натальи Гостевой, росту популярности ипотеки способствовала конкуренция между банками и связанное с ней снижение ставок.

«Активное внедрение государством программ кредитования, таких как „детская“ и „военная“ ипотека, вместе с собственными программами компаний-застройщиков по субсидированию ставок, сделало ипотеку максимально доступной», — отметила Гостева.

Еще одной причиной ажиотажа вокруг ипотеки в пресс-службе «Северной компании» назвали вероятное повышение цен на недвижимость с 1 сентября. «Ипотечный кредит стал главным способом приобретения жилья в России», — подчеркнули представители застройщика.

Как отметили в пресс-службе «Северной компании», повышенный интерес к ипотеке связан с богатым выбором существующих кредитных продуктов: льготные государственные программы, программы на приобретение жилья для военнослужащих, программы для многодетных семей.

«Разобраться во всем этом многообразии непросто, но наши сотрудники помогут выбрать ту программу, которая будет максимально выгодна именно вам», — заявила Гостева.

Офис «Северной компании» расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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