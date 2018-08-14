Рязанцы получат подарки при покупке смартфона Samsung в салонах «Билайн»

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил старт акции «Вдвойне невероятные подарки в „Билайн“ при покупке Samsung Galaxy!».
С 6 августа по 16 сентября 2018 года при покупке смартфонов Samsung Galaxy рязанцы могут получить в подарок беспроводные наушники Samsung Icon X, портативную колонку JBL Flip 4, квадрокоптер DJI Tello или Bluetooth-наушники JBL E25BT, а также один или два месяца связи на тарифах «ВСЕмое2» и «ВСЕмое3» в зависимости от модели смартфона.
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